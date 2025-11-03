Беларусь выразила готовность в развертывании своих миротворцев на территории Украины в рамках соглашения о завершении войны.

Об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей.

По его словам, участие военных соседней страны в международных миссиях является вопросом "поднятия национального флага" и демонстрацией открытости страны.

"Как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач", - заявил Скабей, отметив, что в настоящее время участие Беларуси в миротворческих миссиях под эгидой ООН остановлено.

Он также уверен, что возможное развертывание миротворческой миссии в Украине зависит от согласия обеих сторон конфликта.

"Здесь все зависит не только от нас. Если стороны примут решение, мы готовы оказать помощь по их просьбе", - добавил представитель Минобороны Беларуси.

Напомним, сейчас обсуждается размещение западных миротворцев в Украине в качестве гарантии безопасности после войны, но против этого выступает РФ.

Недавно же пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что российский экспериментальный ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство страны уже в декабре.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Владимир Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать Польшу.