Российский экспериментальный ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Беларуси уже в декабре.

Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в Беларуси заканчиваются работы по созданию условий для размещения "Орешника".

"В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", - заявила Эйсмонт.

Напомним, месяц назад Лукашенко заявил, что "Орешник" "уже на пути" в Беларусь.

В мае мы также сообщали, что Минск планирует разместить российский ракетный комплекс "Орешник" на территории страны уже к концу текущего года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Владимир Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать на нее Польшу.

