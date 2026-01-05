В понедельник, 5 января, в Украине идет 1412-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 5 января

11.06 О взрывах в Днепре после атаки дронов сообщают местные телеграм-каналы.

10.54 На левом берегу Киева уже больше недели продолжаются экстренные отключения света, которые начались после удара в ночь на 27 января.

На правом берегу действуют графики.

10.02 Власти не исключают, что в клинику на Оболонской набережной в Киеве этой ночью попал обломок сбитого дрона.

"В частную клинику около 3 часов ночи было попадание то ли снаряда, то ли подбитого "Шахеда" - тяжело сейчас установить. Один погибший, есть пострадавшие", - заявил глава райадминистрации Кирил Фесик.

В ГСЧС отмечают, что площадь пожара была небольшой (25 кв. м) и его быстро потушили - за 10 минут.

9.57 Ночью были новые прилеты по объектам энергетики, полностью обесточен Славутич, начались отключения в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях, сообщает Минэнерго.

9.48 Сильный пожар в Соломенском районе Киева, сообщают местные паблики.

8.29 Ещё кадры частной клиники "Медиком" в Киеве, куда ночью был прилёт.

8.07 Ночью был сильный удар по Фастову Киевской области. Там пострадали многоквартирные и честные дома, есть погибший.

Также власти Киевской области подтвердили прилёты по Славутичу, где полностью пропал свет.

Воздушные силы ВСУ заявили, что сегодня ночью по Украине россияне применили девять баллистических ракет, которые не были сбиты.

7.56 Ночью в Киеве был прилёт по частной клинике в Оболонском районе. На момент удара в ней находились 26 человек.

Один пациент погиб, четверо ранены, сообщил Кличко.