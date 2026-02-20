Анализируем итоги 1458-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают продвигаться в направлении Славянска и Краматорска.

По трассе Бахмут-Славянск они продвинулись в районе Приволья и Голубовки, сообщает военный паблик DeepState. Севернее РФ наступает в районе Резниковки.

К северу от Покровска россияне продолжают продвигаться в районе Гришино.

При этом обращает на себя внимание то, что на Запорожском направлении нет значительной динамики - хотя в последнюю неделю много заявлялось о контрнаступлении ВСУ.

Российские военные паблики пишут, что контратаки украинских сил остановлены, и армия РФ снова начала свои атаки - как к югу от Запорожья, так и на Гуляйпольском направлении.

По Запорожьем, как утверждается, идут бои за села Магдалиновка и Запасное - россияне хотят далее атаковать Камышеваху и Юрковку.

Под Гуляйполем россияне наступают в сторону Верхней Тырсы, пишут российские паблики.

Севернее, в районе Великомихайловки, где украинские войска смогли продвинуться (что подтверждал Deep State), россияне перешли в контратаки и пытаются вернуть утраченные позиции. Но ВСУ пытаются закрепиться на взятых территориях.

Украинские источники этого в деталях не подтверждали, однако сообщения о контрнаступлении ВСУ в Запорожской области уже несколько дней отсутствуют.

К обстрелам. В Полтавской области атакована нефтегазовая инфраструктура, начался пожар, сообщает "Нафтогаз".

Также в результате ударов по энергетике на утро обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, сообщает "Укрэнерго".

Зеленский сегодня сообщил, что десять тысяч северокорейских солдат находятся в РФ и учатся сбивать различные дроны и ракеты.

"Что они сделают с этими знаниями? По меньшей мере, они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею", - сказал президент в интервью японскому изданию Kyodo News..

Еще три года войны. Каков план Зеленского?

Сегодня западные СМИ сообщили, что Зеленский готовится воевать с Россией еще три года.

Подготовить план боевых действий на этот срок поручил президент Украины - чем привел в замешательство своих советников. Об этом сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский в интервью главному редактору Bild Паулю Ронцхаймеру.

По данным Панчевского, разговор, который шокировал окружение президента, состоялся в прошлый четверг.

"Он сказал это прямо. Все были в шоке. Никто, конечно, не хочет ещё три года войны. До этого момента они, по сути, работали над планом объявить выборы и референдум поздней весной или в начале лета, чтобы вынести на голосование возможную сделку — какой бы она ни была — и посмотреть, примут ли её избиратели. И вдруг Зеленский делает внутренний разворот на 180 градусов и говорит: всё это ерунда, мы должны готовиться к долгой войне. Это делает меня ещё более скептичным, потому что создаётся ощущение, что он по каким-то причинам уже не настроен по-настоящему на переговоры. Я не знаю, в чём причина. Я знаю трёх его ближайших советников — они сами этого не знали или, если знали, не сказали мне, почему он изменил позицию", — сказал журналист.

По его мнению, Зеленский счел неудовлетворительным текущее предложение Трампа о завершении войны, поэтому решил воевать дальше.

Советник президента Литвин назвал фейком информацию Панчевского. По его словам, не было ни таких разговоров с советниками, о которых рассказал журналист WSJ, ни негатива по поводу переговоров.

При этом сам Wall Street Journal выпустил сегодня статью с похожими сроками окончания войны - но уже со ссылкой на европейских чиновников. По их оценкам, война в Украине, вероятно, продлится еще от одного до трех лет. Еврочиновники винят в этом "недобросовестность" России, которая требует вывода ВСУ из Донбасса (напомним, с этим требованием согласен и Трамп). При этом европейцы признают, что переговоры и для Киева, и для Москвы свелись к тому, чтобы убедить Трампа не оказывать на них давление, а потому и демонстрируется "конструктивность" и готовность к "мирным усилиям".

Отметим, что сегодня и в Киеве заявили, что готовы воевать еще несколько лет. Об этом сказал командующий Нацгвардией Пивненко. Он высказался против отвода войск из Донбасса. "Прекращение огня по линии боевого столкновения – это еще история, которую мы можем понять", – добавил Пивненко.

Также против отвода войск и за остановку огня по линии фронта сегодня снова высказался и Зеленский.

"Нашим компромиссом есть уже то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. Мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс. Что Россия предлагает нам как компромисс? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Это не компромисс. Это ультиматум", - заявил президент Украины.

Учитывая, что вывод украинских войск из оставшейся под Украиной части Донбасса - требование, поддержанное США, то можно сделать вывод, что по этому ключевому вопросу Киев на компромисс не идет. И это действительно ставит вопрос о том, что будет, если переговоры провалятся. Поэтому слухи о том, что Зеленский готовит военные планы на несколько лет вперед, звучат вполне обоснованно.

Однако, по данным СМИ, с этим согласно далеко не все его окружение.

И нынешние заявления журналиста Wall Street Journal - это не первое сообщение, где говорится, что советники Зеленского "шокированы" непримиримой позицией президента. Недавно в статье The Atlantic говорилось, что некоторые советники склонны к территориальному компромиссу (то есть к выводу войск из Донбасса) ради завершения войны (и в их числе даже Буданов), но сам Зеленский против этого.

И появление новой публикации на эту тему может рассматриваться как свидетельство нарастающего раскола в окружении президента Украины по вопросу условий завершения войны и перспектив ее продолжения.

Также характерно, что у Зеленского быстро опровергли информацию о подготовке трехлетнего плана войны. Хотя о том, что нужно готовить страну к длительной войне постоянно говорят и военные, и политики, придерживающиеся милитаристской линии.

Однако, Банковая от этих планов поспешила откреститься. Почему? Не исключено потому, что учитывает перемены в настроениях общества, где, судя по данным социологов, усиливается усталость от войны и желание скорейшего заключения мира. И даже если у Зеленскго иной взгляд на вопрос и он действительно поручил готовить трехлетний план, он не может не обращать внимания на этот тренд. А потому и опровергает новость журналиста Wall Street Journal, чтоб не приводить в ужас украинцев от перспективы продолжения войны еще на три года.

Кроме того, сама цифра в три года также примечательна.

Отметим, что сам Зеленский недавно называл похожие сроки - два года. Такой срок он отводил россиянам, чтобы захватить весь Донбасс. Намекая, видимо, что Украина готова столько воевать, если переговоры сорвутся. Аналогичные оценки - два года - давали западные СМИ.

Теперь возникла цифра в три года. С чем она может быть связана?

Если не углубляться в тему военного планирования, а посмотреть с политической точки зрения, то через три года должна завершиться президентская каденция Трампа. Возможно, в Киеве считают, что этот период нужно "продержаться" на фронте, даже ценой значительных людских и территориальных потерь (сам Зеленский допускает, что за два года Россия все равно захватит Донбасс хотя и дорогой ценой), а затем в США придут к власти силы, которые возобновят помощь Украине.

Однако у такого плана, если он в реальности существует, есть серьезные риски. Например, оборона ВСУ может просесть быстрее, чем ожидают в Украине. Также нельзя исключать усиления изоляционистских тенденций в США (например, с приходом к власти Вэнса), а также роста популярности правых в Европе - а именно, в Германии, где партия "АдГ" устойчиво держит первенство по всем опросам (эта партия традиционно скептически относится к продолжению поддержки Украины).

При этом ожидаемый многими коллапс российской экономики не предопределен. Зато более определенно можно сказать, что еще три года ударов по украинской промышленности и энергетике крайне затруднит их восстановлении в сколь-нибудь обозримом будущем. Это в свою очередь резко снижает шансы на возвращение в Украину миллионов беженцев и опрокидывает страну еще глубже в демографическую яму.

Наконец, еще три года войны чреваты прямой эскалацией между Россией и НАТО с применением ядерного оружия. С Украиной как вероятным эпицентром этого, уже глобального конфликта.

Поэтому вполне объяснимо, почему некоторые соратники Зеленского столь негативно реагируют на перспективы затягивания войны.

Однако, как мы уже писали, само по себе их недовольство вряд ли подтолкнет президента изменить свою позицию. Это возможно только в случае либо резкого ухудшения ситуации на фронте и/или жесткого давления со стороны Трампа с некими практическими мерами воздействия. Пока этого не происходит и потому украинские власти продолжают двигаться (при поддержке европейцев) в рамках прежней стратегии, готовясь продолжать воевать ближайшие годы.

Новая атака на Зеленского

Сегодня бывший главнокомандующий Залужный сделал еще одно публичное заявление против Зеленского.

В интервью The Guardian он упрекнул президента, что тот отказывался вводить военное положение накануне войны, что позволило бы лучше подготовиться к вторжению РФ.

"Военное положение следовало ввести в январе или, самое позднее, в феврале. Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, - это бой подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов", - сказал Залужный.

Он говорит, что несколько раз поднимал вопрос введения военного положения, но добился поддержки только министра обороны Резникова, а Зеленский по-прежнему отказывался, опасаясь таким образом посеять панику. В итоге СНБО согласилось только на введение чрезвычайного положения.

Залужный заявил, что неспособность должным образом подготовиться дорого обошлась Украине в начале вторжения.

Некоторые меры обороны генералы принимали сами, под угрозой уголовного дела. В частности, в последний момент на дне Черного моря были установлены мины, чтобы предотвратить возможную высадку десанта в Одессе, а некоторым подразделениям было приказано переместиться в более стратегически важные места.

А Зеленский с семьей в ночь на 24 февраля спокойно лег спать как обычно, будучи уверенным, что войны не будет. На следующий день его жена в спешке собирала вещи, слушая взрывы вдалеке.

Также The Guardian, где вышел комментарий Залужного, называет "катастрофическим" совет Зеленского накануне войны планировать "шашлыки в мае" и не верить слухам о скором вторжении РФ.

Издание рассказывает, что в январе 2022 года тогдашний глава ЦРУ Бёрнс прилетел в Киев, чтобы лично проинформировать украинского президента о том, что скоро ожидается война, "однако реакция оказалась не такой, на какую он, возможно, рассчитывал".

Спустя неделю Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, призвав их не слушать предупреждения о войне. В январе президент заявил: "В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. Глубоко вдохните, успокойтесь и не бегите скупать продукты и спички".

"Этот совет оказался катастрофическим, учитывая, что вскоре многие тысячи людей оказались в зоне активных боевых действий или под российской оккупацией", - резюмирует The Guardian.

Напомним, на днях вышло интервью Залужного с обвинениями Зеленского в провале контрнаступления 2023 года. Что это значит, мы разбирались здесь.

При этом параллельно с этим идет активизация "дела Миндича" (на днях был арестован экс-министр энергетики Галущенко). Сегодня стало известно, что минюст США консультировал НАБУ и САП по этому расследованию. Также представители украинских антикоррупционных органов проводили встречи с "наставником" из ФБР.

"Министерство юстиции США продолжало предоставлять САП стратегические консультации и советы по конкретным делам, финансируемые INL, что, по словам DoJ, позволяло САП эффективно обрабатывать важные дела, связанные с коррупцией в государственной энергетической компании Украины (очевидно речь идет об Энергоатоме - Ред.) Юридический советник DoJ и ФБР встречались с НАБУ для наставничества по делам, обсуждения возможных схем взяточничества или отмывания денег и координации по поводу отслеживания средств, изъятых в расследовании", - говорится в межведомственном докладе американского Конгресса.

Сам Миндич в докладе назван бывшим бизнес-партнером Зеленского, который мог воровать средства международной помощи.

Эта история во многом проливает свет на то, почему дело Миндича регулярно активизируется на фоне переговоров Украины и России. Галущенко, напомним, задержали накануне переговоров в Женеве (тогда же Трамп дважды упрекнул Украину в затягивании сделки). А сам коррупционный скандал стартовал в начале ноября буквально накануне появлением плана Трампа из 28 пунктов, который отвергал Киев.