Польша отменяет "безусловные привилегии" для украинских беженцев. Президент страны Кароль Навроцкий подписал закон, который прекращает действие специального режима помощи украинцам, введенного после начала войны.

Об этом сообщает RMF24.

Новый закон, по мнению главы польского государства, "защищает государственные финансы, упорядочивает систему и восстанавливает ощущение элементарной справедливости".

Одно из главных изменений закона - это введение требования подавать заявление на то, чтобы получить идентификационный номер PESEL в течение 30 дней с момента въезда в Польшу.

Если заявление не подать, это приведет к завершению срока временной защиты и автоматически будет рассматриваться, как отказ от поддержки, как беженца.

Что еще поменяется:

Легальное пребывание украинцев продлено – до 4 марта 2027 года можно подать документы на новый статус. Статус PESEL UKR сохраняется, подтверждение будет через электронные сервисы. Заявление на получение надо подать в течение 30 дней с момента въезда в Польшу. Соцвыплаты и доступ к медицине сокращаются: приоритет – несовершеннолетним, работающим, жертвам насилия и уязвимым группам. Помощь с жильем и питанием ограничат только наиболее уязвимыми категориями. До конца текущего учебного года сохраняется поддержка для школьников. После этого заведения вернутся к обычным правилам.

Ранее Навроцкий заявил, что поляки не почувствовали благодарности украинцев за оказанную с начала войны помощь.

Также польский президент считает, что его страна должна иметь свое ядерное оружие.