Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки не почувствовали благодарности украинцев за оказанную с начала войны помощь.

Об этом польский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Варшаве.

По словам Навроцкого, негативные настроения по отношению к украинцам отражают общественные опросы.

"Помощь Польши не встретила соответствующую оценку, и это было также темой нашего разговора с президентом Зеленским. Мы ощущаем это, и я как президент Польши это ощущаю. Я твёрдо и честно, но в джентльменском разговоре передал это президенту Зеленскому. Мы также осознаем, что власть в Киеве имеет инструменты, чтобы этот тренд удержать и отбросить", - заявил Навроцкий.

Зеленский на это ответил, что Украина была и всегда будет благодарна Польше, но добавил, что она ведь защищает Европу. По его словам, важно сохранить союз двух стран, который зависит от их риторики.

Также президенты обсуждали спорные вопросы истории в присутствии глав институтов национальной памяти обеих стран.

"26 запросов Института национальной памяти, которые были переданы украинской стороне, должны быть рассмотрены в соответствии с нашим партнерством и нашими отношениями", – отметил Навроцкий.

Зеленский подтвердил, что Украина уважает историческую память Польши и рассчитывает на взаимное уважение к собственной истории.

Кроме того, Навроцкий заявил, что Польша скорее всего передаст Украине свои истребители МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии.

"Думаю, что после решения формальных вопросов этот вопрос будет решен", - сказал президент Польши.

Зеленский отметил, что Украине нужны эти самолеты не из-за дефицита авиации, а из-за дефицита пилотов: на МиГ-29 украинцы летать уже умеют, а переобучение на F-16 занимает для каждого пилота 6-18 месяцев.

Ранее польский лидер уже обвинял Украину в неблагодарности к его стране.

Напомним, накануне встречи с Зеленским Навроцкий раскритиковал своего украинского коллегу, обвинив его в утрате "элемента партнёрства" между Польшей и Украиной.

Также между странами были разногласия по вопросу того, кому из президентов полагается навестить соседнее государство первым.