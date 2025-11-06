Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о неблагодарности Украины к его стране.

Об этом польский лидер сказал в ходе совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини, его слова приводит издание Polityka.

Навроцкий подчеркнул, что поддержка Украины в конфликте с Россией не освобождает Польшу от защиты собственных интересов, и напомнил о "старых проблемах", включая эксгумацию на Волыни жертв резни и споры об экспорте зерна.



"Помощь Украине и наличие четкой позиции относительно того, кого мы поддерживаем в этом конфликте после нападения Российской Федерации на Украину, не освобождают меня как президента Польши от необходимости требовать решения польских вопросов на международной арене в отношениях с Украиной. Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, - это вопросы, которые остаются важными", - сказал президент.

Напомним, споры вокруг экспорта украинской агропродукции и её импорта в Польшу связаны с тем, что Варшава ввела бессрочное эмбарго на импорт украинского зерна. Запрет был мотивирован опасениями польских фермеров, что дешёвое украинское зерно снижает их доходы и подрывает устойчивость сельского хозяйства.

Ранее мы сообщали, что после инаугурации Навроцкий призвал президента Украины Владимира Зеленского начать эксгумацию тел жертв Волынской резни.