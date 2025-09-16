Президент Польши Кароль Навроцкий не подтвердил, что Варшава готова сбивать беспилотники над территорией Украины, если они будут приближаться к польской границе.

"Наша армия сбивает дроны, как только они пересекают границу Польши. Но это все равно является нарушением целостности государства, которое является членом НАТО. Поэтому с технической точки зрения мы несем ответственность за наше воздушное пространство в пределах границ Польши", - сказал он в интервью телеканалу LCI, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Польша сбивать цели над Украиной, если они приближаются к польской границе.

Ранее мы сообщали, что МИД Украины после проникновения российских дронов в Польшу призвал Запад сбивать их над территорией Украины. Глава ведомства Андрей Сибига отметил, что слабый ответ может спровоцировать Россию на дальние удары и подчеркнул необходимость использования ПВО партнеров для защиты воздушного пространства Украины и границ НАТО.

Также в ответ на вторжение российских дронов в Польшу Зеленский призвал создать в Европе единую систему ПВО.