Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства после публикаций о том, что во время инцидента с дронами на жилой дом упала выпущенная из F-16 ракета, а не БПЛА.

"Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках. Это обязанность правительства – применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее", – сообщает Бюро национальной безопасности страны на своей странице в Х.

При этом этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что даже если дом в Польше и был разрушен ракетой с польского F-16, "вся ответственность за повреждение лежит на РФ".

Ранее СМИ писали, что дешевые российские дроны в Польше сбивали ракетами стоимостью 400 тысяч евро каждая. При этом точно удалось сбить три БпЛА из 25, четвертый, возможно, упал сам.

Напомним, что 46 государств-членов Организации объединенных наций подписали совместную декларацию о причастности России к инциденту с беспилотником в Польше. Помимо самой Польши, декларацию подписали Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Италия, Испания, Норвегия, Южная Корея, США, Украина, Франция и Япония.