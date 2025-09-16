В Польше 10 сентября во время пересечения воздушного пространства страны беспилотниками пострадал жилой дом, фотографии которого облетели интернет. Однако на него не падал дрон, а в крышу попала ракета, выпущенная истребителем F-16.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Ранее польская пресса писала, что обломки одного из залетевших в страну БпЛА упали на жилой дом в поселке Вырыки-Воля вблизи города Володава, что в Люблинском воеводстве. Однако в действительности дом поразила ракета.

"Это была ракета, выпущенная из польского F-16, которая пыталась сбить беспилотник в полете. Его система наведения вышла из строя", – говорится в заметке.

В результате оказалась повреждена крыша и пробит потолок. Хозяева дома выжили: владелица покинула спальню за мгновение до того, как туда упали обломки.

Ущерб мог бы быть больше, но к счастью, ракета длиной около трех метров и массой более 150 кг не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора.

Как отметило издание, прокуратура Польши скрывает информацию о "неидентифицированном летающем объекте", обломки которого упали на дом в поселке. Об этом происшествии молчит и Министерство национальной обороны страны.

Газета добавила, что целые беспилотники или их фрагменты нашли в разных местах на востоке Польши. Большинство из 17 найденных дронов были обманками, которые не нанесли никакого вреда. Вследствие налета пострадал только упомянутый частный дом - да и то, как оказалось, косвенно.

Ранее СМИ писали, что дешевые российские дроны в Польше сбивали ракетами стоимостью 400 тысяч евро каждая. При этом точно удалось сбить три БпЛА из 25, четвертый, возможно, упал сам.

Мы сообщали, что похожий инцидент с ракетой произошел на Волыни, где выпавший из самолета украинский боеприпас упал на дом.