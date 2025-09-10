В Польше нашли обломки уже 12 беспилотников после залета российских дронов на территорию страны.

Об этом сообщает TVN со ссылкой на власти страны.

Также заявляется, что Люблинская прокуратура опубликовала результаты осмотра беспилотников: взрывчатых веществ ни на одном из них обнаружено не было.

Между тем издание RMF FM сообщило, что один из дронов в Польше упал на территории воинской части Сил территориальной обороны.

По его информации, один из беспилотников упал на территории подразделения Сил территориальной обороны в Новый Город-над-Пилицей в Гравецком уезде, неподалеку от Варшавы.

В общей сложности на данный момент установлены места падения 16 дронов, говорится в публикации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил со слов польского премьер-министра Дональда Туска, что в Польшу залетели не только российские "Герберы", но и "Шахеды".

"Дональд проинформировал о последствиях и обстоятельствах, которые уже удалось установить. Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "Шахеды", найдены во многих городках и селах", – сказал Зеленский.

Между тем телеканал CNN сообщил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу, когда дроны оказались в воздушном пространстве страны.

По данным телеканала, Келлог в ближайшие дни отправится в Украину.

Напомним, ранее в Польше публиковали только фото дронов-обманок "Гербера".

