Сегодняшняя воздушная атака на Украину вызвала сильное международное напряжение. Причина - заявления Польши о том, что дроны нарушили ее воздушное пространство и были сбиты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально заявил, что дроны, залетевшие на территорию страны, были российскими. По его словам, дронов было "огромное количество". Он назвал провокацией случившееся.

"Это первый случай поражения российских беспилотников над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьёзно. Мы не зафиксировали никаких потерь. Поиски обломков сбитых беспилотников продолжаются. Процедуры были отработаны, процесс принятия решений был безупречным, и угроза была устранена благодаря решительным действиям командиров, солдат, пилотов и даже союзников. Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией. Мы консультируемся с нашими союзниками", — заявил премьер.

Это уже вызвало целую серию жестких заявлений как польских властей (в первую очередь Туска), так и представителей НАТО и отдельных республиканцев об акте агрессии и войны.

Отметим, что дроны залетают в Польшу во время атак на Украину далеко не впервые. Например, об этом Генштаб польской армии сообщал 3 сентября. Более того, нарушала воздушное пространство Польши и Украина: в ноябре 2022 года украинская ракета при отражении атаки РФ залетела в Польшу, убив двух человек.

Беспилотники залетали и на территорию ещё одной страны НАТО - Румынии.

Однако до сих пор это никогда не вызывало столь резкой реакции со стороны ни Польши, ни Румынии, ни НАТО в целом.

Наоборот: заявления звучали мягко, политики говорили, что не следует нагнетать обстановку и страны НАТО не были целью атаки. Считалось, что дроны РФ не направлялись целенаправленно ни в Польшу, ни в Румынию, а атаковали Украину, залетая на территорию соседних стран. Кроме того, теоретически они могли отклониться от маршрута из-за работы украинской РЭБ.

Но после сегодняшней атаки, как видим, последовала жесткая реакция. Почему? Возможно потому, что дроны действительно залетели глубже обычного на польскую территорию или их было больше, чем раньше.

Но не исключено, что есть и другие причины. Например, ситуация в Польше, где разворачивается противостояние между премьером Туском и президентом Каролем Навроцким. Последний настроен очень скептически в отношении Украины и строит в том числе на этом свою кампанию против правительства. Туск же пытается противопоставить ей тему российской угрозы. В рамках такой тактики, судя по всему, было и его вчерашнее решение закрыть границу с Беларусью из-за проводимых там учений и, вероятно, сегодняшние резкие заявления.

Однако это лишь один аспект вопроса.

Ситуацию с атакой дронов западная "партия войны" наверняка постарается использовать для решения своей важнейшей на текущий момент задачи: вернуть президента США Дональда Трампа на тропу войны с РФ.

Напомним, по данным СМИ, во время встречи на Аляске Владимир Путин предложил Трампу компромиссный с точки зрения Кремля план завершения войны, по которому президент РФ корректирует свои территориальные требования и соглашается прекратить огонь в случае вывода украинских войск из всего Донбасса, снимая таким образом условие вывода ВСУ со всей территории Запорожской и Херсонской областей. Плюс к тому Путин согласился на некие гарантии безопасности для Украины.

Большинство источников указывают на то, что Трамп в целом одобрил этот план. Однако его уже отвергли президент Украины Владимир Зеленский и Европа.

И теперь, исходя из этой версии, Путин ждёт, что Трамп выполнит свою часть работы и жестко надавит на Киев и европейцев с целью побудить их принять согласованные на Аляске условия завершения войны.

Именно такой вариант развития событий украинская власть и ее европейские партнеры, а также американские "ястребы" видят сейчас для себя главной угрозой. А потому и пытаются его не допустить.

И сегодняшние заявления по поводу атаки дронов на Польшу работают именно в этом направлении, как и постоянные призывы к Трампу усилить санкции против РФ или поддержать идею отправки европейских войск в Украину после завершения войны. Их задача - побудить Трампа перейти к фронтальному противостоянию с РФ и обнулить его аляскинские договоренности с Путиным.

Впрочем, какой выбор сделает президент США (давление на Москву или на Киев), пока не очень понятно.

Потому что последствием обнуления Аляски может стать ещё более тесное сближение России с Китаем на антиамериканской основе. То, что это вполне реально, показал недавний саммит ШОС. Кроме того, педалирование темы атаки российских дронов на Польшу довольно опасно для самого НАТО, так как ставит вопрос об ответе на нее Альянса. А последний к прямому столкновению с РФ на данный момент не готов.

Поэтому, вероятно, Трамп до сих и держит паузу. Впрочем, очевидно, что эта пауза вечной быть не может.