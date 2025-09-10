Министерство иностранных дел Украины заявило, что на территорию Польши залетели российские дроны и призвало Запад сбивать их над территорией Украины.

Об этом написал в соцсети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в глубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО", - заявил министр.

Сибига также призвал "срочно укрепить противовоздушную оборону Украины" и ужесточить санкции против РФ.

Тем временем польские военные заявили о сбитии всех дронов, которые залетели на территорию страны.

"Операция польской и союзной авиации, связанная с нарушениями польского воздушного пространства, завершена. Продолжаются поиски и установление мест возможного падения объектов, которые нарушили польское воздушное пространство", - заявили в оперативном командовании.

Сбивать дроны помогала авиация НАТО и Нидерландов.

"Благодарим за поддержку воздушное командование НАТО и Королевские военно-воздушные силы Нидерландов, истребители F-35 которых этой ночью помогали обеспечивать безопасность польского неба", - говорится в сообщении.

Напомним, Польша заявила, что сегодня ночью на ее территорию залетали боевые дроны, которые сбивала ПВО. Варшава назвала это "актом агрессии", но не указала, чьи БПЛА это были.

Ранее мы приводили заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Россия может быть готова напасть на страны ЕС к 2027 году.

