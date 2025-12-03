Апелляционный суд Киева освободил детектива Национального антикорупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова под личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

На суде прокурор заявил, что не против перевода детектива из-под стражи под домашний арест. Судья отметила, что статья подозрения не предусматривает домашнего ареста, а только содержание под стражей. Прокурор ответил, что понимает это, но всё равно не возражает против изменения меры пресечения подозреваемому.

Адвокат Магамедрасулова передал суду документ, подтверждающий, что его клиент принимал участие в расследовании дела Тимура Миндича. Сам Магамедрасулов во время судебного заседания тоже заявил, что причастен к этому расследованию и что НАБУ заранее удалось задокументировать противоправные действия сотрудников СБУ и Офиса генерального прокурора.

"Сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора, которые проводили противоправные действия в отношении детективов НАБУ, понимают, что скоро им будут объявлены подозрения. Поэтому они и пытаются препятствовать работе бюро", — сказал Магамедрасулов.

Напомним, летом детектива задержала СБУ в разгар борьбы Офиса президента с антикоррупционными ведомствами.

Что это значит?

Освобождение сотрудника НАБУ означает фактический крах плана Банковой нанести контрудар по антикоррупционным органам. Два органа, руками которых планировалось этот удар наносить - Офис генпрокурора и СБУ - фактически заявили о своем выходе из проекта, выступив с ходатайством об освобождении детектива НАБУ.

В общем-то такой исход был предсказуем ещё после отставки Андрея Ермака в ноябре, но теперь закреплен официально.

Также он является свидетельством ослабления политического контроля Владимира Зеленского над силовыми структурами.

Как сообщили "Стране" источники в юридических кругах, на фоне освобождения Магамедрасулова и его отца сразу несколько других известных сидельцев сейчас пытаются решить в судебном порядке вопрос о выходе на свободу, вдохновленные отставкой Ермака и ослаблением позиций Зеленского после коррупционного скандала. Речь идет в частности о бывшем главе СБУ Харьковской области Романе Дудине, которого обвиняют в госизмене, и олигархе Игоре Коломойском.

По данным источников, оба сейчас предпринимают активные усилия, чтобы добиться решения суда об освобождении.

"У них совсем другая ситуация, чем у Магамедрасулова, освобождение которого стало следствием договоренностей между силовыми структурами и непротивления Офиса президента после отставки Ермака. С Коломойским и Дудиным расклад иной. Но их команда попробует воспользоваться ситуацией по принципу "а вдруг получится". Это также станет индикатором того, ослабло или нет влияние Банковой на судебную систему", - сказал источник.