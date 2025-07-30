Задержанный сотрудниками Службы безопасности Украины начальник детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов занимался прослушкой квартиры Тимура Миндича. Он мог записать и Владимира Зеленского, бывавшего там.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Также собеседники издания в правоохранительных кругах рассказали, что народные депутаты, голосовавшие за сокращение полномочий НАБУ, накануне завтрашнего голосования за их восстановление стремятся получить гарантии, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после этого не начнут их активно преследовать.

Источники, близкие к Офису президента, утверждают, что еще до голосования были готовы подозрения в отношении шести "слуг народа" в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Напомним, СБУ обвинила Магамедрасулов в продаже технической конопли вместе с отцом, имеющим российское гражданство.

После задержания суд отправил сотрудника НАБУ под стражу без возможности внести залог. При этом заседание суда проходило в закрытом режиме.

Подробнее о том, чем грозит Зеленскому дело Миндича, мы разбирали в отдельном материале.