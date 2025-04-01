Национальная ассоциация адвокатов Украины обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в проведении незаконных обысков и установлении "прослушки" в офисе киевских адвокатов.

Как сообщает УНН, заявление о совершении преступления Ассоциация подала в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований (ГБР).

При этом, по данным Ассоциации, в группе детективов НАБУ есть те, которые расследуют дела против клиентов этих адвокатов.

"Детективы не только прослушивали, проникли в офис адвокатов в центре столицы, но и провели там незаконные обыски "до принятия постановления следователем-судьей без подлежащих на то оснований", чем грубо нарушили права и законные интересы адвокатов", – сообщает издание.

Ассоциация отмечает, что обыск производился без определения суда и базового постановления прокурора. При этом детективам НАБУ было известно о том, что они проникают именно в офис адвокатов, поскольку этот адрес официальный и зарегистрирован в реестре адвокатов.

Кроме офисных помещений, детективы прибегли к одновременному обыску жилья адвокатов, где находились их жены с малолетними детьми, а сами адвокаты в это время фактически были заблокированы следственными действиями в офисе.

По данным Ассоциации адвокатом, решение о незаконном обыске у адвокатов было принято детективом НАБУ Федором Олейником, а "прослушкой" занимался детектив Ярослав Воронежский. Последний участвовал в обыске, но не был официально зафиксирован как его участник. При этом он беспрепятственно выносил из помещения пакет и портфель, в которых, вероятно, находились технические средства для "прослушки".

А ходатайство о проведении обыска постфактум удовлетворила судья ВАКС.

Ассоциация заявила, что считает такие действия со стороны НАБУ "преступным умыслом". По ее мнению, детективы хотели получить конфиденциальную информацию, которую клиенты рассказывали адвокатам, и узнать дальнейшие действия стороны защиты.

Технику для прослушки обнаружили сами адвокаты в полу помещения в отдельных кабинетах и непосредственно в комнате для переговоров, где происходило общение с клиентами.

Ассоциация обращается к Офису генпрокурора и ГБР с просьбой внести в ЕРДР данные про совершение детективами НАБУ, в частности, Ярославом Воронежским и Федором Олейником уголовного преступления по ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 365 ч.2 ст. 397 УК Украины.

Вскоре после появления сообщений о заявлении Ассоциации, НАБУ на своей странице в Фейсбуке написало, что сообщило двум адвокатам и "фактическому руководителю адвокатского объединения" о подозрении в несанкционированном доступе в закрытую часть Единого госреестра судебных решений.

По версии следствия, подозреваемые незаконно получили доступ к закрытой части ЕГССР, включая решения ВАКС. Впоследствии, как утверждает НАБУ, был разработан специальный скрипт, который каждые 12 часов собирал данные и содержание новых судебных решений в отношении клиентов адвокатов и позволял проводить ручной поиск в реестре.

По заявлению НАБУ, подозреваемые систематически получали закрытую информацию о следственных действиях, чтобы предупреждать клиентов.

По данным "Страны", речь идет о деле, которое НАБУ ведет против известного киевского адвоката Дмитрия Борзых, который ранее занимал пост заместителя главного военного прокурора.

Ранее мы писали, что НАБУ и САП нашли миллионы долларов во время обысков по делу о земельной коррупции в горсовете Киева.

Между тем, по данным западной прессы, США могут полностью убрать антикоррупционные ведомства Украины, которые так и не одолели коррупцию.