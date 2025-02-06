Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной операции "по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".

Детективы прошли с обыском, в частности, к бывшему депутату Киевсовета от "Блока Черновецкого" и бизнесмену Денису Комарницкому, которого называют главным смотрящим за сферами строительства и коммунального хозяйства в Киеве.

Вскоре после появления сообщения НАБУ Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыла подробности обысков по делу о земельной коррупции.

Ведомство заявило, что разоблачена преступная организация, возглавляемая бывшим депутатом Киевсовета, которая стремилась завладеть столичной землей и установить контроль за принятием решений по ее распределению. В группу входили бывший депутат Киевсовета, который является организатором схемы, заместитель председателя КГГА и депутаты Киевсовета. На данный момент задержаны восемь человек.

Также САП рассказала о схеме, по которой работала группа. Сначала ее участники искали перспективные участки и оформляли права собственности на якобы построенные сооружения через подконтрольные лица. Затем оформлялось получение прав на землю: подавались заявления в Киевсовет для получения земли без проведения аукционов. Депутаты и чиновники КГГА принимали необходимые решения в обмен на взятки деньгами и недвижимостью. Также создавались препятствия для конкурентов, что заставляло их обращаться в преступную группу для решения вопросов.

По версии следствия, в 2023-2024 годах преступная организация незаконно завладела 0,0994 га столичной земли стоимостью 11,6 млн грн. Правоохранители предотвратили хищение еще шести участков на сумму 83,7 млн грн.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко обвинил Офис президента в давлении.

В ответ глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о существовании в столице теневых схем, из-за которых город теряет доходы.