У мэра Киева Виталия Кличко произошел публичный конфликт с новым главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность в канун 2025 года.

В видеообращении столичный глава обвинил окружение президента в попытках дестабилизировать власть в столице.

"Обращаюсь к президенту Украины. Пока вы как верховный главнокомандующий сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление", - заявил Кличко.

По его словам, такое поведение дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.

"Новый начальник КГВА без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановление инфраструктуры и другие", - сказал мэр Киева.

Также он отметил, что Ткаченко нарушает закон, беря на себя полномочия городского совета Киева.

"В то же время он пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти", - добавил Кличко.

Напомним, 31 декабря Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Киевской городской военной администрации. Возглавлявший ее Сергей Попко был уволен, а вместо него назначили Тимура Ткаченко.

В 2023 году мэр Киева выступал с критикой в адрес центральной власти, обвинив ее в "манипуляции и дискредитации властей столицы".