Мэр Киева Виталий Кличко заявил о резко усилившемся давлении силовиков на местные власти.

Об этом он сказал на открытии XVIII Украинского муниципального форума "Единство для победы и восстановления Украины".

"Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы. Часто это специалисты, которых некем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг", – сообщил Кличко.

Он добавил, что в связи с этим члены правления Ассоциации городов Украины объединили усилия с Верховной Радой. На встрече с народными депутатами двух комитетов – по вопросам работы правоохранительных органов и по вопросам безопасности – договорились совместно нарабатывать решения по предотвращению давления на местное самоуправление.

"Важно, что объединение это удалось, и мы готовим совместные заседания с нардепами для решения проблем местного самоуправления. Будем обсуждать конкретные ситуации, находить общие позиции и решения", – подчеркнул столичный мэр.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов говорил, что против горсовета Днепра "развернута беспрецедентная кампания по уничтожению местного самоуправления": открыты десятки уголовных дел, проводятся сотни обысков и многочисленные аресты.

Еще до войны мы не раз писали об обысках в Киевском горсовете.