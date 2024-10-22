Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Владимира Прокопива после публикации журналистского расследования о его активах.

Кличко призывает правоохранителей проверить изложенные факты.

По данным Bihus Info, с 2015 года, когда Прокопив стал секретарем Киевсовета, а позже и заместителем мэра Кличко, его семья стала активно покупать различные активы: тесть и супруга скупали квартиры и офисные помещения в Киеве, теща купила дом в области.

Часто покупки оформлялись по цене явно ниже рынка, иногда продавцами указывались давние друзья Прокопива, работавшие в компаниях его семьи.

Например, Александр Поштарюк в 2018 году продал Прокопиву имение на 600 кв.м. в коттеджном городке "Коник" за сумму около 380 тысяч долларов, хотя журналисты оценивают его в миллион. Прокопив пояснил, что дом был недостроен, поэтому такая цена.

Также супруга политика Вера Прокопов инвестировала в трехкомнатную квартиру в ЖК Хэппи Хаус около 2 млн грн, хотя в то время они продавались намного дороже. По данным журналистов, эту сделку помог "провернуть" Андрей Стеценко.

При этом, по данным расследования, после таких "подарков" и Стеценко, и Поштарюк "внезапно стали владельцами коммунальных объектов Киева".

Сам заммэра Киева Прокопив написал заявление об отставке.

"О причинах заинтересованности мной, как главы крупнейшей фракции в Киевсовете, понимаю. Работаю дальше. За должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы", - пишет заместитель Виталия Кличко.

Говорит, готов к проверке правоохранителей.

Напомним, что накануне мэр Киева Кличко заявил о резко усилившемся давлении силовиков на местные власти.