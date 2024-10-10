Суд Киева на два месяца отправил под стражу депутата Хмельницкого городского совета Светлану Баранскую с возможностью залога в размере более 50 миллионов гривен. Ее подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает "Суспильне".

Вчера она была задержана по подозрению в коррупции. По данным ГБР, при обыске у нее нашли более 1,5 млн. долларов.

В своей декларации она не указала наличие у нее наличных денег. А во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн. долларов в разной валюте.

Идет расследование по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой является депутат.

Напомним, НАПК нашло признаки незаконного обогащения в декларациях бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой. В декларациях чиновницы за 2022 и 2023 годы есть признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и 32,4 млн грн.

Также мы писали, что экс-замглавы Офиса президента Андрей Смирнов получил подозрение от НАБУ в незаконном обогащении.