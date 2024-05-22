Бывший замглавы Офиса президента Андрей Смирнов получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины в незаконном обогащении.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

"Страна" об этом деле писала еще в марте, сразу после его отставки.

НАБУ расследовало дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. В том числе и по незаконному обогащению.

Речь идет о приобретении Смирновым и его родным братом движимого и недвижимого имущества в 2020-2023 годах на сумму почти 14 млн гривен.

Также детективы расследует дело по ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды).

Источник "Страны" сообщил, что сегодня утром у Смирнова начались обыски.

"Обыск начался в 5:30, длился около часа, у Смирнова изъяли телефон и планшет. Сейчас должна быть назначена дата заседания суда по избранию ему меры пресечения", - сообщил источник.

Напомним, Смирнов был уволен 29 марта.

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