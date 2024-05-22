СБУ сообщила о подозрении продюсеру Юрию Бардашу, который после начала полномасштабного вторжения уехал в Россию и получил там гражданство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он призывал к захвату Киева и Харькова и "публиковал антиукраинские посты в своем телеграме".

"Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который оправдывает войну РФ против Украины. В начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов", - говорится в сообщении.

Вероятно речь идет о сообщении в паблике Бардаша 14 декабря 2023, которое начиналось такой фразой: "Не будем брать штурмом ни Киев, ни Харьков, ни Одессу. Украинцы сами откроют ворота и вручат ключи – это будет единственный шанс для них выжить".

Его обвиняют по четырем статьям.

Ранее в января 2024 года продюсер Юрий Бардаш, сбежавший в РФ, получил российский паспорт.

Напомним, в июле 2022 года Бардаш объявил себя "русским человеком" и заявил о нацистах в Украине. Также он заявил, что использование украинцами слова "свинособаки" и ему подобных в отношении россиян только консолидирует российское общество вокруг власти.