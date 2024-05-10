ВАКС применил залог в 12 млн гривен к народному депутату Андрею Клочко ("Слуга народа"), которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении на более 11 млн грн.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Деньги депутат должен внести в течение пяти дней.

По данным следствия, в 2020-2021 годах Андрей Клочко приобрел активов на 25 млн грн, хотя официально он вместе с семьей заработал на 11 млн грн меньше.

Ранее мы писали подробнее об этом деле.

Ранее Офис президента одобрил кандидатуру нардепа Клочко на пост главы Счетной палаты.

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