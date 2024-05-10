ВАКС применил залог к нардепу Клочко, подозреваемому в незаконном обогащении
ВАКС применил залог в 12 млн гривен к народному депутату Андрею Клочко ("Слуга народа"), которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении на более 11 млн грн.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Деньги депутат должен внести в течение пяти дней.
По данным следствия, в 2020-2021 годах Андрей Клочко приобрел активов на 25 млн грн, хотя официально он вместе с семьей заработал на 11 млн грн меньше.
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