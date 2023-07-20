В Украине собираются назначить нового главу Счетной палаты взамен уволенного с этой должности 10 апреля Верховной Радой Валерия Пацкана.

По информации "Страны", один из наиболее вероятных кандидатов на эту должность — Андрей Клочко.

Клочко является народным депутатом от "Слуги народа". Ранее он возглавлял парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения. По словам нашего источника, по его поводу уже состоялся разговор в Офисе президента и предварительно его кандидатуру одобрили.

Сам Андрей Клочко в комментарии "Стране" подтвердил, что участвует в конкурсе, а на вопрос о его назначении главой Счетной палаты отреагировал так: "Я подал документы на конкурс, да, но я думаю, что это злые языки что-то свое говорят".

Напомним, в октябре прошлого года Пацкан получил подозрение от НАБУ в том, что он незаконно получил 117,65 тысяс гривен компенсации за жилье, когда был нардепом Рады прошлого созыва.

Позже бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать его увольнение, но в декабре депутаты не поддержали его отставку.

После отставки Пацкана весной нардеп Алексей Гончаренко прокомментировал ее следующим образом: "Это один из последних условно независимых элементов контроля в государстве, и он переходит под контроль власти".