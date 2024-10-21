Руководитель территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Полтавской области Олег Пахниц задекларировал накопления в наличной валюте в размере 6,5 миллиона долларов, сельхозпредприятие, которому принадлежит одномоторный самолет Socata TB 20 GT, а также десятки земельных участков, квартиры и дом площадью 241,7 квадратных метров.

На его декларацию за 2023 год, поданную еще в апреле, сейчас обратили внимание местные СМИ.

Как указано в декларации чиновника, его семья владеет 30 земельными участками в Днепропетровской области, причем 16 из них куплены в 2023 году, а также пятью квартирами (жена Пахница Светлана арендует в Словакии квартиру площадью 175 квадратных метров), домом, 13 автомобилями, среди которых Porsche Cayenne, Audi Q7 и A8.

Одномоторный самолет Socata TB 20 GT 2001 года выпуска с бортовым номером UR-COL, который стоит на рынке около 415 тысяч долларов, принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Прогресс", записанному на жену. Ранее Пахниц был бенефициаром этой фирмы.

В БЭБ чиновник за год заработал 715 тысяч гривен, 7 миллионов гривен получил от продажи имущества и 1,7 миллионов ему подарила дочь. Жена за год получила 2,5 миллиона гривен дивидендов.

Ранее мы сообщали, что у матери депутата Киевсовета конфискуют люксовый внедорожник Range Rover, по документам купленный всего за 65 тысяч гривен, хотя на рынке такой стоит не меньше 2 миллионов.

Также мы писали, что певец Святослав Вакарчук согласно декларации получил почти миллион, пока числился в ВСУ.