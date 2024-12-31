Президент Украины Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в руководстве Киевской городской военной администрации.

Соответствующий указ №897/2024 опубликован на официальном сайте президента Украины.

Так, возглавлявший КГВА Сергей Попко уволен, вместо него назначен Тимур Ткаченко, который сегодня был освобождён с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, где работал с сентября.

Также Ткаченко является действующим членом наблюдательного совета "Укрпочты", занимал должность директора Департамента территориального контроля столицы Украины.

Сергей Попко. Фото: из открытых источников

Тимур Ткаченко. Фото: из открытых источников

Как стало известно, уволенный Зеленским глава Киевской ОВА стал новым главой налоговой службы.

Ранее Зеленский уволил заместителя Андрея Ермака, который отвечал в ОП за военное направление.

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