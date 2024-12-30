Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя главы Офиса президента.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Известно, что Машовец курировал в Офисе президента военное направление.

Напомним, в конце ноября Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента полковника Павла Палису, который является командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Ранее сегодня Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных военных администраций – Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Пока неизвестно, кого назначат на эти должности.

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