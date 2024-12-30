Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных военных администраций. Указы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных военных администраций – Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
"Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №887/2024.
Также президент подписал указ №888/2024 об увольнении Пронина Филиппа Евгеньевича с должности главы Полтавской ОВА согласно поданному им заявлению.
Пока неизвестно, кого назначат на эти должности.
Ранее Зеленский подписал распоряжение об увольнении Евгения Евтушенко с должности главы Никопольской районной военной администрации.
Указанная причина увольнения Евтушенко – "в связи с отменой допуска к государственной тайне".
Также Зеленский назначил новых глав обладминистраций на Волыни и Закарпатье.
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