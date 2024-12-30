Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных военных администраций – Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

"Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №887/2024.

Также президент подписал указ №888/2024 об увольнении Пронина Филиппа Евгеньевича с должности главы Полтавской ОВА согласно поданному им заявлению.

Пока неизвестно, кого назначат на эти должности.

Ранее Зеленский подписал распоряжение об увольнении Евгения Евтушенко с должности главы Никопольской районной военной администрации.

Указанная причина увольнения Евтушенко – "в связи с отменой допуска к государственной тайне".

Также Зеленский назначил новых глав обладминистраций на Волыни и Закарпатье.

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