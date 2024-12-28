Президент Владимир Зеленский запустил ротацию послов Украины, которая уже названа самой большой с момента обретения независимости. И именно масштаб перестановок стал новостью, а не ее факт.

В последние месяцы Зеленский несколько раз анонсировал замены в корпусе послов. В своем послании этого года к Верховной Раде глава государства заявил, что перемены произойдут до конца года.

"Особенное внимание уделяем странам G7+. Заполним все вакансии украинских послов", - подчеркнул Зеленский, также отметив, что всей дипломатической службе страны нужен "перезапуск".

По подсчетам журналистов, речь идет о минимум 38 назначениях, часть из которых уже состоялись.

В том числе уволены послы в таких ключевых странах как Китай и Германия. Также сменили и постпреда Украины в ООН. Им станет бывший посол Украины в Германии, а затем посол в Бразилии Мельник, который запомнился своими резкими заявлениями в адрес немецкого руководства.

Часть из этих кадровых решений вызвала недоумение в околомидовских кругах в силу либо предложенной кандидатуры недипломата на замену, либо вообще непонятного мотива перестановки.

Самое интересное, что в списке стран, где должен поменяться посол, нет США. Посол в этой стране Оксана Маркарова попала в громкий скандал во время сентябрьского визита президента Зеленского за океан.

В Республиканской партии обвинили Маркарову во вмешательство в проходившую тогда президентскую кампанию, так как ее посчитали организатором поездки Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании - одном из т.н.колеблющихся штатов. Председатель Палаты представителей республиканец Майкл Джонсон прислал на имя Зеленского в посольство Украины очень резкое письмо, в котором потребовал "немедленно уволить" посла.

С того момента ходят упорные слухи, что Маркаровой ищут замену, тем более у нее подходит срок ротации. В прессе даже назывались имена возможных сменщиков. Но решения пока нет. Хотя, суд по всему, оно готовится и обсуждаются разные кандидатуры, включая даже министра обороны Умерова.

При этом назначен посол в Венгрию. Его не было два с половиной года, что связывали с напряженными отношениями между Киевом и Будапештом. Напряженность никуда не делась, более того, в последний месяц из-за новой миротворческой миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана даже усилилась. Это, однако, не помешало назначению.

В нюансах большой "пересменки" послов разбиралась "Страна".

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Мы писали, что вскоре за "анонсами" президента большой ротации в посольствах появились списки якобы кандидатов в послы. Президент подтвердил некоторые из них только 20 декабря в своем традиционном обращении к народу.

"Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений. Среди которых Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник - представителем Украины в ООН. Эти и другие указы - вскоре, согласно дипломатическим процедурам", - заявил Зеленский. Указы пошли уже на следующий день, но касались пока только увольнений. Президент уволил послов в Китае Павла Рябикина, в Литве Петра Бешту, в Японии Сергея Корсунского, в Словении Андрея Тарана, в Руанде Андрея Праведника, в Индонезии Василия Гамянина, который также покинул занимаемый по совместительству пост представителя Украины в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Гамянин, однако, еще одним указом был назначен послом в Демократическую республику Конго, а Бешта - в Словению.

Кроме того, Евгения Филипенко была уволена с должности постоянного представителя Украины при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве, а Сергей Кислица - с поста постоянного представителя Украины при ООН и ряда других дипломатических должностей.

Из других назначений указом подтверждены только командировка кадрового дипломата, работавшего во многих странах, Вячеслава Яцюка в Руанду, выходца из грантовых организаций Юлии Федив в новосозданное посольство на Филиппинах. Ольга Никитченко поедет послом в Литву. На этом назначении остановимся. Все дело в том, что оно вызвало заметный скандал в околомидовской тусовке. Предыдущий посол в Литве, упомянутый Бешта был назначен только в январе 2022-го. Украинские послы обычно работают четыре года, то есть Беште еще было рано на ротацию. Никитченко попала в систему МИД, благодаря бывшему главе внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулеба, чьей одногруппницей она, по данным СМИ, в свое время была. Кулеба президентский фавор давно растерял и лишился министерского портфеля, но Никитченко, по одной из версий, сумела заручиться поддержкой Офиса президента и выбила себе должность посла в стране, где после начала "большой" войны с Россией живет ее семья.

Бешта же заменит в Словении экс-министра обороны Тарана, у которого, кстати, тоже еще не пришел срок ротации. Что подвигло Зеленского отозвать близкого к главе ОП Андрею Ермаку Тарана, чье назначение было однозначно синекурой, пока непонятно. Вряд ли дело решили жалобы на его якобы неэффективность.

Также Зеленский издал указ о назначении постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Юрия Витренко. По документам ОП видно, что он в разное время занимал должности заместителя постоянного представителя Украины при ООН, руководителя управления директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства президентского Офиса.

Еще один указ касался нового посла в Венгрии. Им стал давний претендент на эту должность Федор Шандор. Украинского посла в Будапеште все не назначали после увольнения Любови Непоп в июле 2022-го. Примерно через год стало известно, что Венгрия дала агреман (согласие на прием посла) на приезд Шандора. Того уволили из ВСУ, куда он ушел добровольцем зимой 2022-го. И он вернулся к полноценной преподавательской работе в Ужгородском нацуниверситете, где, как утверждает сайт УжНУ, возглавляет кафедру социологии и социальной работы. Шандор - доктор философских наук, профессор, к тому же депутат облсовета от президентской партии "Слуга народа" (СН), говорит по-венгерски, что, вероятно, сыграло в его пользу при отборе.

Назначение, однако, затянулось. Президентский указ все не появлялся. Собеседники во власти связывали это с большими и малыми конфликтами с Будапештом, которые никак не заканчивались. Самое интересное, что и сейчас далеко от разрядки: новая миротворческая инициатива венгерского премьера Виктора Орбана вызывает у украинского руководства нескрываемое раздражение (при том что по линии парламентского сотрудничества какая-никая работа ведется). Тогда почему посол Шандор назначен?

Политолог Руслан Бортник допускает, что как раз усиление роли Орбана в Европе после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа и могло сыграть.

"Украину ослабляет отсутствие полноценного посла в такой момент при нынешней активности венгерского лидера. Нужно полное политическое представительство в Будапеште, и лучше кандидатуры, чем Шандор, не нашли", - комментирует эксперт "Стране".

Интересная ситуация складывается вокруг должности посла в Китае. В апреле 2023-года ее получил бывший министр стратегических отраслей промышленности и экс-глава Гостаможенной службы Павел Рябикин. Он имел очень короткий опыт работы послом в Дании, а еще занимал разные должности в органах власти, был народным депутатом двух созывов. Еще при обсуждении назначения задавался вопрос, достаточно ли этого для командировки послом в настолько важную и сложную страну как Китай.

И теперь его увольняют.

"Насколько я понимаю, Рябикина взяли на должность посла в Пекине на определенных условиях - в том числе для участия в организации встречи президента Зеленского и председателя Си. ОП прилагал огромные усилия для организации этой встречи, но не вышло. А тут еще Пекин прислал нового посла - представителя совсем другого поколения китайской дипломатии, не говорящего по-русски, но по-английски. В том числе - и поэтому, наверное, в Китае меняют руководителя посольства", - полагает Бортник.

По данным издания "Зеркало недели", в Пекин отправится карьерный дипломат, бывший посол в Малайзии Александр Нечитайло. Причем ему готовили место посла в Южной Корее, но потом "переиграли".

Также Зеленский публично заявил, что назначит зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла послом в Турцию, американистку Алену Гетманчук - представителем Украины в НАТО, посла в Бразилии Андрея Мельника - представителем Украины в ООН. Последний пробыл послом в нынешней стране пребывания всего полтора года и ничем особым там не запомнился. Так, на саммит "Большой двадцатки" проходивший в ноябре в Рио-де-Жанейро, Зеленского не пригласили. Впервые за много лет Украина не была представлена. Нужно ли вину за это возлагать на посла, который проработал в стране только год - вопрос, но Мельник уезжает работать в ООН.

Столько внимания ему потому, что до работы в Бразилии он был послом в Германии, где приобрел скандальную известность, прежде всего, из-за того, что назвал канцлера страны Олафа Шольца "ливерной колбасой", так как из-за тот не хотел ехать в Киев до визита туда президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Это устойчивое словосочетание в немецком языке, как, ничтоже сумняшеся, объяснял сам Мельник, означает человека, который притворяется незаслуженно обиженным. Немецкое правительство и сам канцлер обиду проглотили. Уже оставив пост в Германии, Мельник "нападал" через прессу на своего сменщика Алексея Макеева, которого тоже досрочно отзывают для замены на нынешнего посла в Израиле Евгения Корнейчука.

В общем своим поведением Мельник себе подпортил дипломатическую репутацию. Некоторые опасаются, что он в своем стиле продолжит выступать и в ООН, что на пользу Украине не пойдет.

"Скажу, как человек, который работал в системе ООН и в постпредстве Украины при ООН.., это непростой участок работы. Это требует, во-первых, глубоких профессиональных и институциональных знаний - не знаю, есть ли они у него. И, во-вторых, это требует не дипломатии эмоций. Если он будет делать так, как делал с Шольцем, то, поверьте мне, мы далеко там не уедем. Эта [должность] требует профессионализма, компетентности и в первую очередь взвешенности. Потому что ООН - это около 190 стран и, конечно, мы не можем ходить и обвинять того, кто нам не нравится тем или иным образом", - заявил в эфире Radio NV экс-замминистра иностранных дел, бывший замглавы Администрации президента Порошенко Константин Елисеев, курировавший внешнеполитические вопросы.

Самое интересное, что в списке уже назначенных послов и возможных кандидатов на посольские должности, не оказалось сменщика посла в США Оксаны Маркаровой. Как мы писали, после скандала, произошедшего во время визита Зеленского в США во время тамошней президентской кампании пошли разговоры, что ей ищут замену. СМИ даже опубликовали фамилии возможных кандидатов на замену. В принципе Маркарову и так должны были менять, так как в феврале следующего года у нее заканчивается четырехлетняя командировка. В коридорах власти ходят разговоры, что на Банковой только две кандидатуры - замглавы ОП Игорь Жовква, занимающийся внешней политикой, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Вторая, кстати, сравнительно недавно усилила свое положение в правительстве министерством юстиции. Высокопоставленный собеседник, вхожий в ОП, уверяет, что понимания, кого отправлять в Вашингтон, пока нет. Однако варианта рассматриваются самые разные. Вплоть до назначения на этот пост Умерова.

"Трамповедов, как вы понимаете, у нас не так много. Понятно, что нужен тот, кто близок с американцами. Это может быть и кто-то из правительства: там же есть не только Стефанишина, но и Умеров (министр обороны Рустем Умеров - Ред.)" - говорит источник.

Относительно Маркаровой он говорит, что проигрыш на президентских выборах в США Демпартии (то есть ее кандидата Камалы Харрис), а посла считают близкой к этим кругам - не поставит крест на ее карьере. По его словам, Зеленский, даже уволив Маркарову с нынешней должности, оставит ее в своем кадровом резерве.

"В какой-то момент Маркарова может оказаться, например, в набсовете некоей государственной или нет компании. Послом в другую страну она вряд ли захочет", - рассуждает источник.

"Президент не хочет увольнять Маркарову сейчас, потому что хочет показать, что не будет этого делать по первому письму из Конгресса. Он хочет сначала прояснить полностью ситуацию с Трампом, понять, какой будет новая украино-американская стратегия, под которую ему будет нужен какой-то новый посол. Ну и, конечно, неувольнение Маркаровой - это сигнал той части республиканского истеблишмента, которая атаковала посла после президентского визита", - говорит эксперт Бортник.

Из других будущих замен бросились в глаза "рокировка" в Нидерландах, куда вроде бы поедет экс-генпрокурор Андрей Костин, Испания, где готовят место для бывшей замглавы ОП Юлии Соколовской, Кувейт, для которого избран нынешний спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх.

Возвращаясь к назначению Алены Гетманчук представителем Украины в НАТО, стоит отметить, что в начале декабря она стала соавтором статьи в газете "Зеркало недели" под заголовком "Министерство саботажа Умерова".

В нем крайне жестко критиковался нынешний министр обороны. В том числе, ему ставилось в вину лоббирование интересов Турции в оборонной сфере, что, по мнение авторов статьи (помимо Гетманчук это глава Центра по противодействую коррупции Дарья Каленюк и известная волонтер Мария Берлинская), вызывает уже беспокойство у США.

"Министерство обороны превращается в «турецкий двор». Это повод для беспокойства нашего ключевого союзника — США, которые особенно переживают о защите своих оборонных технологий. Благосклонность ключевых лиц украинского оборонного ведомства к Турции являются потенциальной угрозой. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, отношения между Вашингтоном и Анкарой, особенно в сфере оборонного сотрудничества, достаточно напряженные. В целом в США неоднократно налагали санкции против турецкой оборонной промышленности за сотрудничество с российским оборонным сектором, а турецких граждан не раз обвиняли в шпионаже на правительство Турции в сфере оборонных технологий в США. Но близость Умерова как руководителя Министерства обороны к Турции должна настораживать не только американцев, но и президента Зеленского, оборонную политику которого должен реализовывать министр. Турция не ввела экономические санкции против России, до октября этого года продолжала поставлять чувствительные оборонные технологии, в частности и американского происхождения, за что получила серию публичных предупреждений от Белого дома. А сейчас просит США смягчить санкции против «Газпромбанка», чтобы платить Москве за газ", - говорится в статье.

И то, что человек с таким резко критическим отношением к Умерову будет назначен на стратегически важную позицию представителя при НАТО, вряд ли добавит очков действующему министру обороны. Да и всей команде Зеленского, которую, собственно, Умеров и представляет. Тем более, что Гетманчук (и это показала статья в "Зеркало недели") находится в повестке западных грантовых организаций, которые все более жестко критикуют президента и его ближайшее окружение (в первую очередь - Ермака).

Президент сделал признание

В целом столько замен, причем почти одновременно, вызвали смешанную реакцию и в дипломатических кругах, и вообще в истеблишменте. Увольнение некоторых послов через полтора-два года работы выглядело непонятным, тем более Банковая по своему обыкновению ничего не объясняет (глава МИД Андрей Сибига, лояльный к ОП, тоже).



Глава МИД Андрей Сибига (в центре) не перечит в кадровых вопросах руководителю ОП Андрею Ермаку (слева). Фото: president.gov.ua

"Для того, чтобы новоназначенный посол начал эффективно работать нужен определенный период времени. Есть общеизвестное неписанное правило, что из пятилетней каденции посла первые год-полтора идут на его адаптацию в новой стране, знакомство с властной верхушкой и политическими условиями, установление важных контактов. Пик дипломатической активности посла приходится на 3-4 год его работы. Исходя из этого, мы понимаем, что на следующий год новоназначенные послы ну никак не будут на пике своей деятельности. Возникают вопросы, насколько они смогут быть полезными своей стране в то время, когда это так нужно", - дает оценку в своем Telegram-канале Константин Елисеев.

По его словам, ОП нарушил еще одно неписанное правило дипломатической службы в Украине: накануне профессиональных праздников не проводить увольнения.

Главный же его вывод: столь массовые перестановки, причем "в такой переломный и непростой период" - это "фактически приговор президента" его же внешней политике в предыдущие 2-2,5 года, в том числе в странах Глобального Юга, признание ее "малоэффективной".

Политолог Кость Бондаренко, в свою очередь, считает, что ОП использовал массовую замену послов в качестве информационной волны, чтобы отвлечь внимание от невыгодно развивающихся для него событий, а также перебросить на послов ответственность за неудачи во внешней политике. "Есть возможность назначить-переназначить, назвав "перезагрузкой" системы МИД. И люди смотрят, обсуждают это, а не какие-то другие вещи", - говорит Бондаренко.

Политолог Бортник допускает определенную политическую подоплеку у ротации послов.

"Надо избавиться от кадров Кулебы, убрать неудачных послов, какие-то направления интенсифицировать, ну и отблагодарить заслуживших людей синекурой. ОП усиливает свое влияние и на кадровую работу, "откусывая" у МИДа, который должен по идее предлагать кандидатуры послов. Новая модель управления уменьшает значение старой посольской гвардии в раскладах. Какой это даст эффект - посмотрим", - заключает эксперт.