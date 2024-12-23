Витренко - в Австрию, экс-генпрокурора - в Нидерланды. Зеленский готовит новую масштабную замену послов - СМИ
Масштабная расстановка новых послов Украины еще не завершена. В ближайшее время Владимир Зеленский назначит около трех десятков дипломатических представителей по всему миру.
Об этом пишут украинские СМИ.
По их данным, будут назначены такие послы:
- в Китае – Александр Нечитайло (сообщается, что его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решили отправить в более стратегически важный Пекин, где он заменит Павла Рябикина);
- в Южной Корее – Дмитрий Сеник;
- в Германии – Евгений Корнийчук (экс-посол в Израиле);
- в Молдове – Паун Роговей (ранее Зеленский заявлял, что должность займет бывший глава СНБО Алексей Данилов);
- в Нидерландах – экс-генпрокурор Андрей Костин;
- в Австрии – экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко;
- в Турции - Нариман Джелял;
- в Эстонии – Василий Боечко;
- в Испании – Юлия Соколовская;
- в Финляндии – Михаил Выдойник;
- в Норвегии – Олег Гавриш;
- в Канаде – Андрей Плахотнюк;
- в Бельгии – Ярослав Мельник;
- в Боснии и Герцоговине - Владимир Бачинский;
- на Кипре - Сергей Нежинский;
- в Грузии – Михаил Бродович;
- в Японии – Юрий Лутовинов;
- в Малайзии – Геннадий Надоленко;
- в Узбекистане – Илья Квас;
- в Казахстане – Виктор Майко;
- в Мексике – Сергей Погорельцев;
- в ОАЭ – Александр Балануца;
- в Ливане – Роман Горяйнов;
- в Алжире – Александр Воронин;
- в Кувейте – Максим Субх;
- в Омане – Ольга Селых;
- в Кении – Юрий Токарь;
- в Анголе – Андрей Касьянов;
- в Южно-Африканской Республике – Александр Щерба.
Кроме того, Алена Гетьманчук возглавит миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем Украины в ООН.
Напомним, в конце прошлой недели Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в нескольких странах и представителей Украины в международных организациях и утвердил новых.
В частности, после более чем годичного раздумья он назначил послом Украины в Венгрии Федора Шандора.
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