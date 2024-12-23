Масштабная расстановка новых послов Украины еще не завершена. В ближайшее время Владимир Зеленский назначит около трех десятков дипломатических представителей по всему миру.

Об этом пишут украинские СМИ.

По их данным, будут назначены такие послы:

в Китае – Александр Нечитайло (сообщается, что его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решили отправить в более стратегически важный Пекин, где он заменит Павла Рябикина);

в Южной Корее – Дмитрий Сеник;

в Германии – Евгений Корнийчук (экс-посол в Израиле);

в Молдове – Паун Роговей (ранее Зеленский заявлял, что должность займет бывший глава СНБО Алексей Данилов);

в Нидерландах – экс-генпрокурор Андрей Костин;

в Австрии – экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко;

в Турции - Нариман Джелял;

в Эстонии – Василий Боечко;

в Испании – Юлия Соколовская;

в Финляндии – Михаил Выдойник;

в Норвегии – Олег Гавриш;

в Канаде – Андрей Плахотнюк;

в Бельгии – Ярослав Мельник;

в Боснии и Герцоговине - Владимир Бачинский;

на Кипре - Сергей Нежинский;

в Грузии – Михаил Бродович;

в Японии – Юрий Лутовинов;

в Малайзии – Геннадий Надоленко;

в Узбекистане – Илья Квас;

в Казахстане – Виктор Майко;

в Мексике – Сергей Погорельцев;

в ОАЭ – Александр Балануца;

в Ливане – Роман Горяйнов;

в Алжире – Александр Воронин;

в Кувейте – Максим Субх;

в Омане – Ольга Селых;

в Кении – Юрий Токарь;

в Анголе – Андрей Касьянов;

в Южно-Африканской Республике – Александр Щерба.

Кроме того, Алена Гетьманчук возглавит миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем Украины в ООН.

Напомним, в конце прошлой недели Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в нескольких странах и представителей Украины в международных организациях и утвердил новых.

В частности, после более чем годичного раздумья он назначил послом Украины в Венгрии Федора Шандора.