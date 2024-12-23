Зеленский готовит новые назначения. Фото: president.gov.ua

Масштабная расстановка новых послов Украины еще не завершена. В ближайшее время Владимир Зеленский назначит около трех десятков дипломатических представителей по всему миру.

Об этом пишут украинские СМИ.

По их данным, будут назначены такие послы: 

  • в Китае – Александр Нечитайло (сообщается, что его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решили отправить в более стратегически важный Пекин, где он заменит Павла Рябикина);
  • в Южной Корее – Дмитрий Сеник;
  • в Германии – Евгений Корнийчук (экс-посол в Израиле);
  • в Молдове – Паун Роговей (ранее Зеленский заявлял, что должность займет бывший глава СНБО Алексей Данилов);
  • в Нидерландах – экс-генпрокурор Андрей Костин;
  • в Австрии – экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко;
  • в Турции - Нариман Джелял;
  • в Эстонии – Василий Боечко;
  • в Испании – Юлия Соколовская;
  • в Финляндии – Михаил Выдойник;
  • в Норвегии – Олег Гавриш;
  • в Канаде – Андрей Плахотнюк;
  • в Бельгии – Ярослав Мельник;
  • в Боснии и Герцоговине - Владимир Бачинский;
  • на Кипре - Сергей Нежинский;
  • в Грузии – Михаил Бродович;
  • в Японии – Юрий Лутовинов;
  • в Малайзии – Геннадий Надоленко;
  • в Узбекистане – Илья Квас;
  • в Казахстане – Виктор Майко;
  • в Мексике – Сергей Погорельцев;
  • в ОАЭ – Александр Балануца;
  • в Ливане – Роман Горяйнов;
  • в Алжире – Александр Воронин;
  • в Кувейте – Максим Субх;
  • в Омане – Ольга Селых;
  • в Кении – Юрий Токарь;
  • в Анголе – Андрей Касьянов;
  • в Южно-Африканской Республике – Александр Щерба.

Кроме того, Алена Гетьманчук возглавит миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем Украины в ООН.

Напомним, в конце прошлой недели Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в нескольких странах и представителей Украины в международных организациях и утвердил новых.

В частности, после более чем годичного раздумья он назначил послом Украины в Венгрии Федора Шандора.

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