Владимир Путин поменял губернатора Курской области.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Вместо недавно избранного Алексея Смирнова, который написал заявление с просьбой об увольнении, президент РФ назначил и.о губернатора депутата Госдумы Александра Хинштейна, бывшего журналиста "Московского комсомольца".

Путин сказал, что в области нужно "антикризисное управление".

"Хочу обратить внимание на два года, с 2016-го по 2018-й, когда вы работали в качестве советника директора Росгвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится", - сказал Путин на встрече с Хинштейном.

Президент РФ добавил, что в регионе сейчас "нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем".

В последнее время жители области, бежавшие из зоны боевых действий, устраивали акции протеста, обвиняя местные власти в недостаточной поддержке и в нежелании решать проблемы переселенцев.