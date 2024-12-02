В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что северокорейские войска в Курской области не находятся на передовых позициях российской армии, хотя ранее украинский Генштаб ВСУ рассказывал о боях с корейцами.

Об этом сказал представитель разведки Андрей Черняк в комментарии "Радио Свобода".

"Мы знаем, что две тысячи военнослужащих направлены в бригаду морской пехоты и дивизию воздушно-десантных войск. Если они уже попали в те подразделения, которые ведут активные боевые действия, значит, мы можем с уверенностью сказать, что они уже присоединились к ведению боевых действий. Может быть, они не на первой линии. Возможно, они не на передовых позициях, но все равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", - заявил Черняк .

Напомним, 24 ноября глава украинского Генштаба Анатолий Баргилевич говорил, что северокорейские войска уже вступали в бои против ВСУ в Курской области.

А американский телеканал CNN и вовсе утверждал, что войска из Северной Кореи прибыли уже в Мариуполь и Харьковскую область.