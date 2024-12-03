Украинский военный, отбивающий наступление РФ в Курской области, заявил, что пока "не видел никаких признаков 12 000 северокорейских солдат".

Об этом он сообщил журналистам CNN.

"Когда мы их поймаем или увидим тело, тогда я точно буду знать, что они здесь", - сказал командир подразделения 225-го штурмового батальона Александр.

Пока же, по его словам, украинские позиции беспрерывно штурмуют хорошо подготовленные российские десантники из 76-й бригады, а также менее организованные чеченцы и африканские наемники.

"У меня сложилось впечатление, что (у россиян - Ред.) неограниченное количество людей", — отметил Александр.

Он добавил, что украинские военные в Курской области не знают цель этой операции, но готовы удерживать позиции длительное время.

"Я не знаю, какова на самом деле цель. Может быть, нам стоит побыть здесь четыре месяца, а потом развернуться и уйти, например… Если цель — удержаться до определенного момента, мы это сделаем", - заверил боец.

Вчера представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что северокорейские войска в Курской области не находятся на передовых позициях российской армии. Хотя незадолго до этого украинский Генштаб сообщал о боях с корейцами.

Напомним, по данным ВВС, ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа.