Украинской армии приказали держаться в Курской области РФ до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет служба новостей BBC.

"Изнуренным украинским войскам в России приказано держаться и ждать Трампа", – под таким заголовком вышел материал издания.

BBC сообщает, что "текстовые сообщения от сражающихся там солдат рисуют мрачную картину битвы, которую они не понимают до конца и опасаются, что могут проиграть".

По словам издания, украинские солдаты "говорят о тяжелых погодных условиях и хроническом недостатке сна, вызванном постоянными бомбардировками со стороны России, в том числе с использованием ужасающих планирующих бомб весом 3000 кг. Украинские войска отступают, а российские войска постепенно отвоевывают территорию".

"Эта тенденция сохранится. Это лишь вопрос времени", - сообщил BBC боец Павел 26 ноября.

Павел также рассказал о колоссальной усталости, отсутствии ротации и прибытии подразделений, состоящих в основном из мужчин среднего возраста, непосредственно с других фронтов, практически без времени на отдых.

"Получаемые нами сообщения почти всегда безрадостны и говорят о том, что мотивация представляет собой проблему. Некоторые усомнились в том, что одна из первоначальных целей операции – отвлечь российских солдат от восточного фронта Украины – была достигнута. По их словам, теперь приказ заключается в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не войдет новый президент США с новой политикой", – говорится в статье.

"Главная задача, которая стоит перед нами, – удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом обменять ее на что-то. Никто не знает, на что", – написал Павел.

"Главное – не захватить, а удержать. И с этим у нас пока не все гладко", – написал также военнослужащий Вадим.

Солдаты также говорили о наградах – беспилотниках или дополнительном отпуске – которые будут предложены любому, кто захватит в плен северокорейского солдата.

"В темном курском лесу корейца найти очень трудно. Особенно если его здесь нет", – с сарказмом заметил Павел.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что северокорейские войска в Курской области не находятся на передовых позициях российской армии, хотя ранее украинский Генштаб ВСУ рассказывал о боях с корейцами.

Ранее украинские изданиясо ссылкой на источник в Генштабе писали, что в Курской области России ВСУ удерживают около 800 квадратных километров территории.