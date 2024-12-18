Избранный президент США Дональд Трамп назначил главой Консультативной группы по разведке Девина Нуньеса, который в 2019 году критиковал "вредителей из Украины".

Сейчас этот политик, член Республиканской партии и бывший член Палаты представителей США от Калифорнии, занимает должность CEO созданной Трампом компании Trump Media & Technology Group и руководит соцсетью Truth Social.

В 2019 году Нуньес обвинил Украину в организации попытки импичмента тогдашнего президента. Пять лет назад он заявил на телеканале Fox News, что "записал в блокнот всех проходимцев и вредителей из Украины, которые вместе с демократами и Соросом пытались оклеветать Трампа и спровоцировать импичмент". А также обвинял Украину в преследовании Пола Манафорта.

В бытность конгрессменом Нуньес возглавлял комитет по разведке Палаты представителей США. Находясь на этой должности, в 2018 году он опубликовал противоречивую записку о том, что ФБР вступило в сговор против Трампа, когда расследовало вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет сделать главой ФБР Кэша Патела, который призывал к масштабным чисткам госаппарата от агентов "глубинного государства".

А спецпосланником по вопросам Украины новоизбранный президент США выдвинул генерала Кита Келлога. Мы подробно разбирали, что это значит.