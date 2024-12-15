Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил экс-главу разведки Ричарда Гренелла посланником по специальным миссиям.

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"Рик будет работать в некоторых из самых горячих точек по всему миру, включая Венесуэлу и Северную Корею", - написал избранный президент.

Ранее Гренелл предлагал Трампу свой сценарий урегулирования по Украине. Он включает создание "автономных зон" на востоке страны. При этом, по его словам, членство Украины в НАТО "не отвечает интересам Америки".

Будет ли Гренелл на новом посту заниматься Украиной, пока не ясно. Официально Трамп номинировал на должность посланника по Украине экс-генерала Кита Келлога.

Напомним, агентство Reuters, анализируя данные, пришло к выводу, что любые потенциальные планы избранного президента США Дональда Трампа по Украине сводятся к формуле "Территориальные уступки без членства в НАТО".

Один из бывших сотрудников администрации Трампа, который сейчас входит в команду республиканца, сообщил Reuters, что существуют три основные инициативы: предложение Келлога, план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и советника Трампа Гренелла.