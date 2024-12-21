Зеленский провёл ряд крупных перестановок в дипломатическом корпусе
Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в ряде стран и представителей Украины в международных организациях и утвердил новых.
Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента Украины.
Среди уволенных:
-
Андрей Таран – с должности посла Украины в Словении;
-
Андрей Праведник – с должности посла Украины в Руанде;
-
Сергей Корсунский – с должности посла Украины в Японии;
-
Петр Бешта – с должности посла Украины в Литве;
-
Василий Гамянин – с должности посла Украины в Индонезии и с должности представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;
-
Павел Рябикин – с должности посла Украины в Китае;
-
Евгений Филиппенко – с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве;
-
Сергей Кислица – с должности постоянного представителя Украины при ООН. И с должностей послов Украины в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго;
- Эмине Джарапову, представлявшую Украину при международных организациях в Вене.
Также Зеленский обнародовал распоряжения о новых назначениях:
-
Вячеслав Яцюк назначен послом Украины в Руанде;
-
Юлия Федов – послом Украины в Филиппинах;
-
Ольга Никитченко – послом Украины в Литве;
-
Федор Шандора – послом Украины в Венгрии;
-
Петр Бешта – послом Украины в Словении;
-
Василий Гамилянин – послом Украины в Конго;
-
Евгений Цымбалюк – постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве;
-
Марианна Беца – главой Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
Ранее стало известно, что Зеленский назначил представителем Украины в ООН Андрея Мельника.