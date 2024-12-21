Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в ряде стран и представителей Украины в международных организациях и утвердил новых.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

Среди уволенных:

Андрей Таран – с должности посла Украины в Словении;

Андрей Праведник – с должности посла Украины в Руанде;

Сергей Корсунский – с должности посла Украины в Японии;

Петр Бешта – с должности посла Украины в Литве;

Василий Гамянин – с должности посла Украины в Индонезии и с должности представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;

Павел Рябикин – с должности посла Украины в Китае;

Евгений Филиппенко – с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве;

Сергей Кислица – с должности постоянного представителя Украины при ООН. И с должностей послов Украины в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго;

Эмине Джарапову, представлявшую Украину при международных организациях в Вене.