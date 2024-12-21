Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении украинских послов в ряде стран и представителей Украины в международных организациях и утвердил новых.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

Среди уволенных:

  • Андрей Таран – с должности посла Украины в Словении;

  • Андрей Праведник – с должности посла Украины в Руанде;

  • Сергей Корсунский – с должности посла Украины в Японии;

  • Петр Бешта – с должности посла Украины в Литве;

  • Василий Гамянин – с должности посла Украины в Индонезии и с должности представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии;

  • Павел Рябикин – с должности посла Украины в Китае;

  • Евгений Филиппенко – с должности постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве;

  • Сергей Кислица – с должности постоянного представителя Украины при ООН. И с должностей послов Украины в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго;

  • Эмине Джарапову, представлявшую Украину при международных организациях в Вене.

Также Зеленский обнародовал распоряжения о новых назначениях:

  • Вячеслав Яцюк назначен послом Украины в Руанде;

  • Юлия Федов – послом Украины в Филиппинах;

  • Ольга Никитченко – послом Украины в Литве;

  • Федор Шандора – послом Украины в Венгрии;

  • Петр Бешта – послом Украины в Словении;

  • Василий Гамилянин – послом Украины в Конго;

  • Евгений Цымбалюк – постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве;

  • Марианна Беца – главой Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Снимок с перечнем указов. Источник - ОП

Снимок (2) с перечнем указов. Источник - ОП

Ранее стало известно, что Зеленский назначил представителем Украины в ООН Андрея Мельника.

 

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