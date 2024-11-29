Уволили советника мэра Мариуполя, который заявил о возвращении переселенцев на неконтролируемые территории
Петр Андрющенко с 29 ноября покидает должность советника мэра Мариуполя.
Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко в своем телеграм-канале.
"Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Петр Андрющенко покидает должность моего советника и больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета. Благодарю Петра за освещение и аналитику событий в Мариуполе, а также вклад в противодействие российской пропаганде", - сказано в посте.
Напомним, ранее Андрющенко первым поднял тему возвращения эвакуировавшихся украинцев на неконтролируемые территории. Он сообщал, что в Мариуполь вернулась треть жителей, потому что им негде жить на подконтрольной части Украины, а от государства они не получают достаточной поддержки.
После Андрющенко эту тему подхватили многие народные депутаты, которые стали критиковать политику властей в отношении переселенцев. Так, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк возмутилась хроническим дефицитом средств, выделяемых на программу "еВидновлення".
Позже эти заявления в резкой форме опровергли в Офисе президента.
Подробно тему возвращения эвакуировавшихся украинцев на неконтролируемые территории мы разбирали отдельно.