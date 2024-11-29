Петр Андрющенко с 29 ноября покидает должность советника мэра Мариуполя.

Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко в своем телеграм-канале.

"Официально сообщаю, что с сегодняшнего дня Петр Андрющенко покидает должность моего советника и больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета. Благодарю Петра за освещение и аналитику событий в Мариуполе, а также вклад в противодействие российской пропаганде", - сказано в посте.

Напомним, ранее Андрющенко первым поднял тему возвращения эвакуировавшихся украинцев на неконтролируемые территории. Он сообщал, что в Мариуполь вернулась треть жителей, потому что им негде жить на подконтрольной части Украины, а от государства они не получают достаточной поддержки.

После Андрющенко эту тему подхватили многие народные депутаты, которые стали критиковать политику властей в отношении переселенцев. Так, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк возмутилась хроническим дефицитом средств, выделяемых на программу "еВидновлення".

Позже эти заявления в резкой форме опровергли в Офисе президента.

Подробно тему возвращения эвакуировавшихся украинцев на неконтролируемые территории мы разбирали отдельно.