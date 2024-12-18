Министр обороны уволил начальника Нацакадемии Сухопутных войск Павла Ткачука, где идёт расследование
Рустем Умеров уволил Павла Ткачука, который занимал должность начальника львовской Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.
Ранее курсанты рассказывали о травле, унижении и рукоприкладстве, отсутствии лекарств в медпункте, плохом питании, необходимости скидываться на бумагу, моющие средства и прочие предметы необходимости, проблемы с получением увольнений.
Напомним, ГБР расследует неоднократные избиения на территории академии.
Тем временем война в Украине идёт уже 1029-й день. Последние новости с главными событиями 18 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. 17 декабря войска РФ взяли Анновку, сомкнув окружение к югу от Курахово, где бои шли последние недели. Также россияне снова продвинулись под Покровском, где накануне контратаковали ВСУ. А западные СМИ написали о сложном положении украинской армии в Курской области РФ. Там у противника имеется значительное преимущество в численности, артиллерии и технике.
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