Рустем Умеров уволил Павла Ткачука, который занимал должность начальника львовской Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

Ранее курсанты рассказывали о травле, унижении и рукоприкладстве, отсутствии лекарств в медпункте, плохом питании, необходимости скидываться на бумагу, моющие средства и прочие предметы необходимости, проблемы с получением увольнений.

Напомним, ГБР расследует неоднократные избиения на территории академии.

Тем временем война в Украине идёт уже 1029-й день. Последние новости с главными событиями 18 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. 17 декабря войска РФ взяли Анновку, сомкнув окружение к югу от Курахово, где бои шли последние недели. Также россияне снова продвинулись под Покровском, где накануне контратаковали ВСУ. А западные СМИ написали о сложном положении украинской армии в Курской области РФ. Там у противника имеется значительное преимущество в численности, артиллерии и технике.

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