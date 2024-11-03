Начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук оформил бесплатно на себя несколько квартир, а живёт теперь в роскошном поместье под Львовом.

Об этом сообщается в расследовании "Слидство.инфо".

В расследовании говорится, что пока десятки тысяч военных годами стоят в очереди за жильём, генерал Ткачук свою первую квартиру на себя и семью получил ещё в 90-е. Это четырёхкомнатные апартаменты в городке Изяслав в Хмельницкой области, которые он переписал на дочь. Она впоследствии их продала.

Далее Ткачук переехал служить в Тернополь, где, по документам, имел трехкомнатную квартиру, однако это оказался целый коттедж с отдельным входом и подземным паркингом.

Апартаменты на 180 квадратов, которые он получил от государства, генерал Ткачук также подарил. На этот раз жене, она тоже жильё продала.

Также генерал получил квартиру во Львове, когда возглавил Нацакадемию Сухопутных войск Украины. Сын генерала, на которого была переоформлена недвижимость, живет за границей, работает в украинском посольстве в Германии.

Кроме того, ещё одну трехкомнатную квартиру от государства получил во Львове уже зять генерала.

Дочь генерала Елена Сапига, работающая стоматологом в военной поликлинике, по документам владеет также имением под Тернополем. Но по информации издания, родственники генерала живут в элитной новостройке во Львове.

Говорить о происхождении состояния зять генерала отказывается.

Сам генерал поселился в пригороде Львова в элитном районе. Официально имение зарегистрировано на постороннего человека.

Сам Ткачук отказался комментировать информацию о своих квартирах, заявив, что она является конфиденциальной.

Напомним, сын экс-главы СБУ строит особняк под Киевом на участке, купленном по втрое заниженной стоимости.

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