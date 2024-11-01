Сын бывшего главы СБУ Ивана Баканова Артур Лазаренко приобрёл землю под Киевом втрое дешевле её реальной стоимости и уже достраивает на ней двухэтажное поместье.

Об этом сообщает проект "Радио Свободы" "Схемы".

Журналисты выяснили, что в сентябре 2021 года сын Баканова приобрел земельный участок площадью почти 10 соток с недостроенным поместьем в элитной части села Ходосовка Киевской области. Цена земли, указанная в договоре – 455 тысяч гривен.

В то же время предыдущая владелица купила этот участок втрое дороже, а именно за 1 миллион 418 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что экс-глава СБУ Баканов трудоустроил своего сына в спецслужбу.

Журналисты пронаблюдали за молодым человеком и выяснили, что бо́льшую часть рабочего времени он проводит в заведениях питания и в спортзале. В день, когда за ним следили, Лазаренко пробыл в офисном помещении спецслужбы суммарно около двух часов.

Также мы сообщали, что у сына главы Николаевской областной МСЭК нашли более 450 000 долларов и российский паспорт.

Помимо этого, на мужчину были оформлены три незадекларированные квартиры. Себе и сыну чиновница оформила 2-ю группу инвалидности.