Бывший глава СБУ Иван Баканов сразу после полномасштабного вторжения РФ трудоустроил в Службу своего сына Артура. Благодаря этому 27-летний мужчина получил гарантию от мобилизации в армию и пользуется привилегиями оперативного сотрудника - такими как специальные номерные знаки прикрытия на авто.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

На момент трудоустройства в СБУ тогда еще 25-летний Артур под фамилией матери Лазаренко получил звание лейтенанта - как и у отца. Он работает в шестом управлении департамента контрразведки. В его обязанности входит руководство работой военных заводов и предприятий ВПК.

Журналисты проследили за мужчиной и выяснили, что большую часть рабочего дня он проводит в заведениях общепита и спортзале. В день, когда за ним следили, он пробыл в офисе спецслужбы суммарно около двух часов.

Артур отказался от комментариев по поводу ситуации, заявив, это "личная жизнь" и вообще он не хочет разговаривать с прессой.

Баканов-старший не стал "ни подтверждать, ни опровергать" эту информацию, сославшись на то, что нельзя раскрывать личности сотрудников СБУ.

А вот в СБУ официально сообщили изданию, что Артур Лазаренко был оформлен к ним на работу 21 марта 2022 года, когда ведомство возглавлял его отец.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук, комментируя расследование журналистов, отметил, что "в СБУ сейчас работают или служат сотни детей бывших, а, возможно, и нынешних чиновников, в том числе из числа руководящего состава СБУ". В связи с этим он задался вопросом, почему журналисты обратили внимание только на сына Баканова.

Напомним, парламент уволил Ивана Баканова с должности главы СБУ летом 2022 года. Мы разбиралась в отдельном материале, почему отстранили Баканова.

Год спустя после отставки Баканов стал адвокатом.