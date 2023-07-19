Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, уволенный прошлым летом, стал адвокатом.

На сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины указано, что он получил удостоверение адвоката в конце июня.

Документ был выдан Советом адвокатов Полтавской области. Указано, что адвокатского стажа у Баканова нет.

Напомним, что Баканов был уволен на следующий день после задержания близкого к нему экс-главы крымского СБУ Кулинича. Последнего обвинили в работе на российские спецслужбы. А также в том, что он сыграл ключевую роль в том, что мосты из Крыма на материковую Украину не были взорваны 24 февраля.

Кулинича уволили в первые дни полномасштабной войны, а Баканов взял его своим помощником по особым поручениям.

В начале июля СБУ передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиняемого в работе на РФ. Его обвиняют сразу по пяти статьям: госизмена, создание преступного сообщества, дезертирство, похищение оружия и незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.