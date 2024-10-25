Бывший депутат Жмеринского горсовета Виктор Жеребнюк, подозреваемый в заказе убийства своего коллеги, оформил фальшивую справку об инвалидности.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, семейный врач без проведения исследований выдал депутату заключение о якобы наличии у него цирроза печени. В начале 2023 года на основании этого медицинского документа военно-врачебная комиссия одного из районных ТЦК признала Жеребнюка непригодным к военной службе, его сняли с военного учета. Справка о непригодности открывала ему путь для побега за границу, но мужчина не успел выехать.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мужчины нет цирроза печени. Поэтому центральная ВВК ВСУ отменила постановление о непригодности. За использование заведомо подложного документа бывшему депутату сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

На основании собранных доказательств подозрения по делу о выдачи фальшивки получили также четверо медицинских работников: председатель ВВК, глава больницы и два врача-терапевта. Один из них является членом комиссии.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 (содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенном организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до девяти лет заключения.

Напомним, летом 2023 года ГБР предотвратило в Винницкой области заказное убийство местного депутата, которое, предположительно, организовал Жеребнюк.

Между тем власти собираются реформировать МСЭК, через которые разные чиновники массово оформляли липовые инвалидности.