Кабинет министров утвердил план реформирования системы выдачи инвалидности на основании решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

В плане прописаны сроки и ответственные за его исполнение:

медико-социальные экспертные комиссии в нынешнем виде ликвидируются уже в этом году;

создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК; три последующих месяца будут продолжаться проверки;

в ноябре Минздрав и Минцифры представят решения по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК;

Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов;

Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на заседание правительства законопроекты о комплексной реформе МСЭК.

Тем временем в Ровенской области заменили руководителей чем МСЭК, о чем рассказали в местной ОВА.

Проверки остальных комиссий на предмет оформления инвалидности продолжаются.

А глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что 15 руководителей Государственной налоговой службы Украины, оформившие инвалидность во время полномасштабной войны, уволились после начала проверок.

Всего в руководстве ГНС обнаружили 17 человек с инвалидностью. Но один получил ее после ранения на фронте, а ещё один налоговик, по словам Гетманцева, не стал увольняться, а пытается решить проблему "с кем-то во власти". Гетманцев пообещал назвать его имя и обратиться к правоохранителям, если он не уволится добровольно.

На днях в Минздраве заявили об увольнении руководства Центральной МСЭК в связи с коррупционным скандалом.

Также сообщалось, что самый высокий процент прокуроров с инвалидностью выявлен в двух областях: Хмельницкой и Черкасской.