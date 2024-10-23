Министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого открыто раскритиковал президент в связи с коррупционными скандалами в МСЭК и оформлением фальшивых инвалидностей, дал понять, что в отставку не собирается.

Об этом министр сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос о возможной отставке, он заявил, что руководители медико-социальных экспертных комиссий не находятся в его подчинении.

"Заявление написать проще, чем реформировать институт", - сказал министр.

По его словам, центральную МСЭК хотят ликвидировать до конца недели.

Напомним, вчера президент в вечернем обращении сообщил, что заслушал "очень неубедительные доклады" о коррупции в МСЭК и липовой инвалидности чиновников от министра здравоохранения Ляшко и министра социальной политики Оксаны Жолнович.

А сегодня стало известно, что были уволены глава Центральной медико-социальной экспертной комиссии и несколько других чиновников Министерства охраны здоровья, ответственных за скандал с липовыми инвалидностями.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, медико-социальную экспертизу заменят новой европейской моделью, которая будет цифровой и полностью прозрачной. Не позднее 1 ноября министр здравоохранения должен внести все необходимые документы на рассмотрение Кабмина.