Роспуска органов медико-социальной экспертизы (МСЭК) к 31 декабря не будет.

Об этом написал народный депутат Максим Бужанский со ссылкой на решение СНБО, утвержденное указом президента.

"В указе президента нет слов о роспуске МСЭК с 31 декабря, есть фраза о законопроекте, который должен быть подан, и отменить МСЭК к этой дате", – написал нардеп.

"Вместе с Министерством здравоохранения Украины в месячный срок законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024", – дословно говорится в решении СНБО.

То есть речь идет не только о ликвидации МСЭК, но и о создании органа, который его заменит.

Ранее мы писали, что Зеленский ввёл в действие решение СНБО о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Мы рассказывали о схемах коррупции во МСЭК, которые представляют собой альтернативную ТЦК коррупционную вертикаль для решения вопросов по откосу от мобилизации.