Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен действующему народному депутату.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным украинских изданий, речь идет об представительнице партии "Слуга народа" Ирине Аллахвердиевой (нынешняя фамилия - Кормышкина).

Как сообщает САП, следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.

В то же время ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели.

За полученные средства народная избранница впоследствии приобрела дом вблизи Одессы, где теперь проживает.

Ранее сообщалось, что НАПК нашло в декларациях экс-омбудсмена Денисовой признаки незаконного обогащения на десятки миллионов.

А перед этим экс-замглавы ОП Андрей Смирнов получил подозрение от НАБУ в незаконном обогащении. У него провели обыск.