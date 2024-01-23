Владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог.

Об этом сообщили Forbes в пресс-службе компании.

Других подробностей освобождения бизнесмена из СИЗО в сообщении не приводится.

Напомним, Игоря Мазепу недавно задержали по подозрению в завладении землями водного фонда на левом берегу дамбы Киевской ГЭС в 2020-2021 годах. По версии следствия, более семи гектаров земель между селами Хотяновка и Лебедевка были незаконно отчуждены из государственной собственности.

Сам Мазепа своей вины не признает. В его компании Concorde Capital заявляют, что задержание бизнесмена "связано с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса", уголовные дела против него называют "сфабрикованными".

Бизнесмен прокомментировал объявленное ему подозрение, заявив, что уголовное дело против него длится уже 10 лет.

Вчера ночью в Черниговской области сгорел загородный дом Мазепы.

А сегодня Киевский апелляционный суд уменьшил ему сумму залога с 349 млн грн до 21 млн грн, то есть в 16 раз.

Мы подробно анализировали, что означает дело против инвестбанкира Мазепы и кто еще может по нему проходить.